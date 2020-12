“La verità è questa”. Covid, dopo l’accusa pesante di Matteo Bassetti è Ilaria Capua a parlare (Di venerdì 4 dicembre 2020) Matteo Bassetti e quella frecciatina lanciata a Ilaria Capua. Tutti ricorderanno le affermazioni rilasciate dal dottor Bassetti durante il collegamento alla trasmissione di La7, L’aria che tira. La notizia, riportata alcuni giorni fa su TPI, oggi vede sopraggiungere anche la risposta della diretta interessata, ovvero di Ilaria Capua, direttrice dell’One Health Center dell’Università della Florida. Ma prima facciamo un passo indietro e ricordiamo insieme cosa è stato detto in merito all’argomento più dibattuto delle ultime settimane, ovvero quello dei vaccini. Il dottore Matteo Bassetti ha espresso la propria opinione: “L’altra sera c’era una veterinaria che parlava di vaccini, così si crea confusione” per poi aggiungere: “Purtroppo ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 4 dicembre 2020)e quella frecciatina lanciata a. Tutti ricorderanno le affermazioni rilasciate dal dottordurante il collegamento alla trasmissione di La7, L’aria che tira. La notizia, riportata alcuni giorni fa su TPI, oggi vede sopraggiungere anche la risposta della diretta interessata, ovvero di, direttrice dell’One Health Center dell’Università della Florida. Ma prima facciamo un passo indietro e ricordiamo insieme cosa è stato detto in merito all’argomento più dibattuto delle ultime settimane, ovvero quello dei vaccini. Il dottoreha espresso la propria opinione: “L’altra sera c’era una veterinaria che parlava di vaccini, così si crea confusione” per poi aggiungere: “Purtroppo ...

StefanoFassina : La sua approvazione? No, cerco un dibattito pubblico democratico che accolga come legittimo un punto di vista dista… - andreapurgatori : Diamanti a parte, avrebbe potuto liberarsi la coscienza con un sussulto raccontando la verità sulla #stragediustica… - ilriformista : Continua l'inchiesta #cinquestellopoli de @ilriformista. “Davide #Casaleggio nega conflitto di interessi: dal 2017… - bralella09 : RT @stefany5961: Il cuore di una donna soffre quando non viene capito. Soffre quando non è ascoltato. Ma sopratutto soffre quando non viene… - SBaschetta : @AnaCatarinaOrt la verità è divisiva, la menzogna è rassicurante... -

Ultime Notizie dalla rete : “La verità Bruno Editore pubblica Elena Peila, Dolce Dormire: il Bestseller su come curare i disturbi del sonno Fortune Italia