Il Friuli Venezia Giulia torna in ZONA GIALLA

Il ministro Speranza ha comunicato al governatore Massimiliano Fedriga che, nella nuova ordinanza in vigore da domenica, il Friuli Venezia Giulia sarà classificato come "ZONA GIALLA". Alle 18.30 è fissata la conferenza stampa dell'Istituto superiore di Sanità e del ministero della salute sull'analisi dei dati del monitoraggio della Cabina di Regia

