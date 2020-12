GF Vip: Elisabetta Gregoraci, Dayane Mello e Francesco Oppini si ritirano (Di sabato 5 dicembre 2020) Al Grande Fratello Vip i concorrenti sono tenuti a prendere una decisione importantissima. Dopo l’annuncio di Alfonso Signorini relativo al prolungamento del programma sino a febbraio, i ‘Vipponi’ sono a un bivio. Chi rimarrà in Casa? Chi lascerà? Tanti i colpi di scena nella puntata di stasera, fra cui tre scelte inaspettate, che portano a tre improvvisi ritiri. I ‘Vipponi’ a un bivio L’annuncio ha letteralmente spiazzato i concorrenti del Grande Fratello Vip. Sicuri dell’imminente fine del reality, Alfonso Signorini ha invece svelato loro che i piani voluti dalla produzione sono ben diversi. Se inizialmente pensavano di uscire dalla Casa a inizio dicembre, l’annuncio del conduttore ha dato una svolta drastica al loro percorso a Cinecittà: la finale sarà l’8 febbraio. Il prolungamento del reality è stato vissuto dai concorrenti in maniera differente. Francesco ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 5 dicembre 2020) Al Grande Fratello Vip i concorrenti sono tenuti a prendere una decisione importantissima. Dopo l’annuncio di Alfonso Signorini relativo al prolungamento del programma sino a febbraio, i ‘Vipponi’ sono a un bivio. Chi rimarrà in Casa? Chi lascerà? Tanti i colpi di scena nella puntata di stasera, fra cui tre scelte inaspettate, che portano a tre improvvisi ritiri. I ‘Vipponi’ a un bivio L’annuncio ha letteralmente spiazzato i concorrenti del Grande Fratello Vip. Sicuri dell’imminente fine del reality, Alfonso Signorini ha invece svelato loro che i piani voluti dalla produzione sono ben diversi. Se inizialmente pensavano di uscire dalla Casa a inizio dicembre, l’annuncio del conduttore ha dato una svolta drastica al loro percorso a Cinecittà: la finale sarà l’8 febbraio. Il prolungamento del reality è stato vissuto dai concorrenti in maniera differente....

