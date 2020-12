Fondazione Open: no dei pm fiorentini al trasferimento dell’inchiesta a Roma (Di venerdì 4 dicembre 2020) La Procura di Firenze, secondo quanto ha appreso Adnkronos, ha rigettato l'eccezione di competenza territoriale presentata lo scorso 24 novembre dai legali dell'ex premier Matteo Renzi Leggi su firenzepost (Di venerdì 4 dicembre 2020) La Procura di Firenze, secondo quanto ha appreso Adnkronos, ha rigettato l'eccezione di competenza territoriale presentata lo scorso 24 novembre dai legali dell'ex premier Matteo Renzi

brichiel : RT @fattoquotidiano: Fondazione Open, la procura di Firenze dice no al trasferimento delle indagini a Roma chiesto da Matteo Renzi https://… - BreakingItalyNe : RT @fattoquotidiano: Fondazione Open, la procura di Firenze dice no al trasferimento delle indagini a Roma chiesto da Matteo Renzi https://… - fattoquotidiano : Fondazione Open, la procura di Firenze dice no al trasferimento delle indagini a Roma chiesto da Matteo Renzi - PwC_Italia : Al tavolo con Fondazione Buon Lavoro e @Goodpoint per il modello #BuonaImpresa, un framework culturale che osserva… - alessan47586283 : @PieroSansonetti @ilriformista La procura di Milano ha aperto il fascicolo, aspettiamo e vediamo cosa tirano fuori.… -