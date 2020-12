Droga e una bomba nelle cantine, due arrestati a Seregno (Di venerdì 4 dicembre 2020) I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Seregno, hanno arrestato in flagranza per spaccio di sostanze stupefacenti, due calabresi 64enni – di cui uno con precedenti specifici – da anni residenti a Seregno. I due, sono stati colti mentre erano intenti a cedere due dosi di cocaina in via Monte Rosa a td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di venerdì 4 dicembre 2020) I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di, hanno arrestato in flagranza per spaccio di sostanze stupefacenti, due calabresi 64enni – di cui uno con precedenti specifici – da anni residenti a. I due, sono stati colti mentre erano intenti a cedere due dosi di cocaina in via Monte Rosa a td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Toma71112681 : @C3vLocke Se per te questa è una dittatura e pensi che abbiamo una maggioranza comunista mi piacerebbe sapere dove… - ilNotiziarioInd : Droga e una bomba nelle cantine, due arrestati a Seregno - Dixy62553861 : RT @AnsaPuglia: Droga: avvisi ai clienti sulla porta, coppia nei guai. Nel Barese un arresto in flagranza e una denuncia per spaccio #ANSA… - Truciolo_Roll : @cesarebrogi1 poi li a firenze tra artigiani della schiacciata e dolci è una droga - ch0lansia : @mesonorotta sono una droga ti capisco -

Ultime Notizie dalla rete : Droga una Droga e una scacciacani nell’auto Due trentenni finiscono nei guai il Resto del Carlino