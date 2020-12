Di Livio: “La Juve con Chiesa e Kulusevski ha un futuro anche dopo CR7” (Di venerdì 4 dicembre 2020) Angelo Di Livio, ex esterno di Juve, Fiorentina e Nazionale, ha parlato a La Gazzetta dello Sport, del futuro in casa bianconera, affermando come Pirlo abbia giocatori anche per il dopo Cristiano Ronaldo. Queste le parole di Di Livio: “Chiesa-Kulusevski, Juve ok pure nel dopo-CR7. Chiesa non è ancora nella sua forma migliore, ma ha qualità indiscutibili che lo portano ad essere tra i migliori d’Europa. Il rendimento non ancora al top è dovuto probabilmente al passaggio al mondo Juventus, alla prima stagione in Champions, che può essere traumatico sempre, figuriamoci a 23 anni. Chiesa con Morata e Kulusevski, senza dimenticare Dybala possono formare un ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 4 dicembre 2020) Angelo Di, ex esterno di, Fiorentina e Nazionale, ha parlato a La Gazzetta dello Sport, delin casa bianconera, affermando come Pirlo abbia giocatoriper ilCristiano Ronaldo. Queste le parole di Di: “ok pure nel-CR7.non è ancora nella sua forma migliore, ma ha qualità indiscutibili che lo portano ad essere tra i migliori d’Europa. Il rendimento non ancora al top è dovuto probabilmente al passaggio al mondontus, alla prima stagione in Champions, che può essere traumatico sempre, figuriamoci a 23 anni.con Morata e, senza dimenticare Dybala possono formare un ...

lucy_esposito : RT @D33P2LU3: Si riconosce dai fatti e non dalle chiacchiere chi è davvero un amico. Ab Urbe condita - Tito Livio Le mie versioni di lat… - CalcioJcom : New post: Di Livio: “La Juve ha già preso il dopo Ronaldo, con questo giocatore è a posto per anni” - Monica49590572 : @cuciz_livio @orfini Matteo, la ricchezza si distribuisce cominciando dal lavoro, ed evidentemente, c'è chi, essend… - BarcelonavsJuve : Di Livio: 'Chiesa e Kulu investimenti per il post-CR7. Ma Federico ha solo 23 anni...' Esto dicen en Italia de la Final - Monica49590572 : @orfini @cuciz_livio Matteo, il pensiero che possa considerarsi oggetto di tassazione la prima casa, non mi convinc… -

Ultime Notizie dalla rete : Livio “La Operazione anti-camorra, indagato l'ex segretario comunale Pasquale Incarnato latinaoggi.eu