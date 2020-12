Covid, Conte: “Abbiamo evitato il lockdown, avrebbe ucciso l’economia” (Di venerdì 4 dicembre 2020) ROMA – “I numeri ci dicono che le ultime misure messe in campo ci hanno permesso di evitare un lockdown generalizzato che sarebbe stato un colpo letale per la nostra economia. Il nostro obiettivo e’ sempre stato quello di tutelare la salute dei cittadini. Grazie ai sacrifici compiuti possiamo voltare pagina”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in un messaggio all’evento Rinascita Italia, iniziativa promossa dalla Fondazione Guido Carli. Leggi su dire (Di venerdì 4 dicembre 2020) ROMA – “I numeri ci dicono che le ultime misure messe in campo ci hanno permesso di evitare un lockdown generalizzato che sarebbe stato un colpo letale per la nostra economia. Il nostro obiettivo e’ sempre stato quello di tutelare la salute dei cittadini. Grazie ai sacrifici compiuti possiamo voltare pagina”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in un messaggio all’evento Rinascita Italia, iniziativa promossa dalla Fondazione Guido Carli.

matteosalvinimi : Centrodestra unito davanti a Palazzo Chigi. Mentre in Italia si muore di Covid, disperazione e solitudine, il gover… - Capezzone : Su @atlanticomag @jimmomo definitivo sulla conferenza di #Conte - Palazzo_Chigi : Il Presidente @GiuseppeConteIT ha firmato il Dpcm del 3 dicembre contenente le nuove misure per fronteggiare l'emer… - Lexanajena75 : RT @ForzaNuova: Il gioco delle parti #Conte sembra l'AD della Lidl, la stampa non fa domande e la finta opposizione finge di svegliarsi, ma… - JerkoSanna : RT @RadioSavana: Conte parla del vaccino Covid e ufficializza la dittatura sanitaria: 'Se noi siamo in una condizione di gestire la curva d… -