Bruciata dall’ex | Antonietta Rositani torna a casa | “Felicità è stare coi miei figli”

"Ho ritrovato la gioia di stare a casa, di veder tornare mio figlio da scuola, aiutarlo a fare i compiti". Dopo 20 interventi e due anni di degenza ospedaliera, Maria Antonietta Rositani, Bruciata viva dall'ex, Ciro Russo, ci racconta la gioia e il dolore di ricominciare. "Non sono ancora guarita dalle ustioni, ma lotto. Il mio sogno? tornare al lavoro. Sono un'infermiera, il mio posto è sul capo a dare amore e assistenza agli altri". "Sono tornata ed è come se non fossi mai andata via, ho ritrovato le mie cose, la mia casa, il calore dei miei cari. Poi mi soffermo a riflettere e penso che qualcosa è cambiato, mia nonna non c'è più. La mattina in cui il mio ex mi ha dato fuoco l'avevo salutata come ...

