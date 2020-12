ottopagine : Assenteismo ai servizi cimiteriali, 18 misure cautelari - ennatrasporti : Palermo. Assenteismo nel settore dei servizi cimiteriali - princigallomich : Assenteismo ai servizi cimiteriali a Palermo, 18 misure cautelari - IlFattoNisseno : Palermo, assenteismo dipendenti servizi cimiteriali: 18 misure cautelari -

Ultime Notizie dalla rete : Assenteismo servizi

PALERMO (ITALPRESS) – Diciotto dipendenti del comune di Palermo dovranno rispondere di falsa attestazione di presenza in servizio e truffa ai danni dell’Amministrazione Comunale.I Carabinieri e la Pol ...Oltre duemila timbrature sotto la lente dei carabinieri alla sezione Servizi Cimiteriali di via Lincoln, per lo più si tratta di dipendenti di Reset e Coime, ma ci sono anche molti impiegati comunali.