Upgrade di dicembre: acquistare o vendere azioni Microsoft? (Di giovedì 3 dicembre 2020) Le azioni Microsoft (NASDAQ: MSFT) hanno esteso la correzione dai recenti massimi sopra i 227$, registrati nella seconda settimana di novembre. Finché il prezzo è superiore a 200$, questo titolo rimane in un mercato "rialzista" e la pandemia ha solo consolidato ulteriormente la posizione di Microsoft. Analisi fondamentale: Microsoft ha riportato risultati del Q1 migliori del previsto Nonostante la pandemia COVID-19, gli affari di questa società stanno andando bene, ma la mia opinione è che le azioni Microsoft siano ancora costose. Microsoft ha riportato risultati Q1 migliori del previsto lo scorso ottobre: il fatturato totale è aumentato del 12% su base annua arrivando a $31,7 miliardi, mentre il GAAP EPS del Q1 è stato di 1,82$ (battuto di 0,28$). "La ...

