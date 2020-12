Scuola, Conte: “Turni pomeridiani? Per trovare modalità di rientro in presenza istituiti tavoli nelle prefetture” (Di giovedì 3 dicembre 2020) Bisogna lavorare per “garantire le condizioni di massima sicurezza” ai ragazzi, per questo “abbiamo introdotto in questo nuovo dpcm una nuova modalità per assicurare un più efficace collegamento tra comparti diversi”. Così il premier Giuseppe Conte, rispondendo a una domanda durante la conferenza stampa per illustrare le nuove misure in vista delle festività di Natale, ha parlato della didattica a distanza. “Ci saranno tavoli alle prefetture e starà a loro trovare formule, graduando flessibilmente orari di ingresso e uscita dei ragazzi, per tutelare tutti”, ha aggiunto. Un lavoro di concerto così da garantire “per il 7 gennaio” il rientro alla didattica in presenza “per tutti anche per le secondarie di secondo grado”, almeno, aveva già specificato in precedenza, “per il 75% degli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 3 dicembre 2020) Bisogna lavorare per “garantire le condizioni di massima sicurezza” ai ragazzi, per questo “abbiamo introdotto in questo nuovo dpcm una nuovaper assicurare un più efficace collegamento tra comparti diversi”. Così il premier Giuseppe, rispondendo a una domanda durante la conferenza stampa per illustrare le nuove misure in vista delle festività di Natale, ha parlato della didattica a distanza. “Ci sarannoalle prefetture e starà a loroformule, graduando flessibilmente orari di ingresso e uscita dei ragazzi, per tutelare tutti”, ha aggiunto. Un lavoro di concerto così da garantire “per il 7 gennaio” ilalla didattica in“per tutti anche per le secondarie di secondo grado”, almeno, aveva già specificato in precedenza, “per il 75% degli ...

