Roma | tenta di violentare una donna ed aggredisce l’uomo che la difende | arrestato 45enne

Leggi su italiasera

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Piazza dei Cinquecento adiunaedche prova arla: la Polizia di Stato arresta unperto omicidio eta violenza sessuale. In cerca di un giaciglio per trascorrere la notte, unainsieme ad altri uomini, tutti senza fissa dimora, è stata aggredita, la scorsa settimana da un uomo che ha provato a sfilarle i pantaloni e poi a violentarla. Arla, un cittadino marocchino divenuto tuttavia, a causa del suo intervento, il nuovo bersaglio deltunisino che ha iniziato a sferrare, al suo indirizzo, calci in testa, l’ultimo il più violento, quando ha provato a rialzarsi in piedi. E’ ...