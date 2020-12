Prende a botte e minaccia la compagna per 4 anni: arrestato 39enne trentino (Di giovedì 3 dicembre 2020) Trento, un imprenditore agricolo di 39 anni è stato arrestato dopo 4 anni di botte e minacce pereptrate ai danni della compagna. La donna ha trovato la forza di denunciare dopo l’ultima visita in ospedale. Secondo quanto si apPrende, nella serata di ieri la Squadra Mobile della Questura di Trento ha arrestato un piccolo imprenditore L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di giovedì 3 dicembre 2020) Trento, un imprenditore agricolo di 39è statodopo 4die minacce pereptrate ai ddella. La donna ha trovato la forza di denunciare dopo l’ultima visita in ospedale. Secondo quanto si ap, nella serata di ieri la Squadra Mobile della Questura di Trento haun piccolo imprenditore L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

HRomische : ‘Sta scema prende le botte e gli dà ragione #chilhavisto - efflorescevnt : @Sweettaeta @2seok_queen io sono seokjin che si prende le botte senza protestare - SicignanoSergio : @ildelfinogiulio E @fabriziobarca ieri aggiungeva il carico parlando di eredità di stato, 15000 euro ai giovani fin… - anya___kouro : mi spaccano troppissimo perché Rene è già scemo di suo e si prende così tante botte in testa e non pitrà far altro… - Marbott6 : #BorussiaInter oggi #barella le prende le botte, nn le dà, speriamo sia un buon segno #inter #FCIM #NotForEveryone… -

Ultime Notizie dalla rete : Prende botte Sfonda la porta a calci e prende a botte l'ex marito fino a mandarlo in ospedale: nei guai una... Quotidiano di Puglia Prende a botte e minaccia la compagna per 4 anni: arrestato 39enne trentino

Trento, un imprenditore agricolo di 39 anni è stato arrestato dopo 4 anni di botte e minacce pereptrate ai danni della compagna.

Roma, salva una donna dallo stupro e viene massacrato di botte

Un marocchino di 30 anni è ricoverato in osservazione in ospedale dopo essere stato preso a calci in testa da un 45enne che voleva violentare una sua amica nei pressi di piazza dei Cinquecento. L’uomo ...

Trento, un imprenditore agricolo di 39 anni è stato arrestato dopo 4 anni di botte e minacce pereptrate ai danni della compagna.Un marocchino di 30 anni è ricoverato in osservazione in ospedale dopo essere stato preso a calci in testa da un 45enne che voleva violentare una sua amica nei pressi di piazza dei Cinquecento. L’uomo ...