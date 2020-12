«Perché Conte non è venuto in Parlamento?»: il centrodestra occupa l’Aula della Camera – Il video (Di giovedì 3 dicembre 2020) Il centrodestra ha occupato l’Aula della Camera per protestare contro il fatto che il premier Giuseppe Conte ha illustrato il nuovo Dpcm senza prima recarsi a Montecitorio per un confronto. La seduta della Camera è stata ufficialmente “tolta” in serata e aggiornata alla mattina di domani, 4 dicembre. All’interno dell’Aula però, riferiscono deputati sia della maggioranza che dell’opposizione, ci sono tuttora capannelli di parlamentari del centrodestra. Secondo quanto hanno riferito dei deputati di vari gruppi, subito dopo l”inizio dell’occupazione ci sono stati scontri verbali tra parlamentari di Fratelli d’Italia e di M5s, con i commessi che sono intervenuti per evitare contatti ... Leggi su open.online (Di giovedì 3 dicembre 2020) Ilhatoper protestare contro il fatto che il premier Giuseppeha illustrato il nuovo Dpcm senza prima recarsi a Montecitorio per un confronto. La sedutaè stata ufficialmente “tolta” in serata e aggiornata alla mattina di domani, 4 dicembre. All’interno delperò, riferiscono deputati siamaggioranza che dell’opposizione, ci sono tuttora capannelli di parlamentari del. Secondo quanto hanno riferito dei deputati di vari gruppi, subito dopo l”inizio dell’zione ci sono stati scontri verbali tra parlamentari di Fratelli d’Italia e di M5s, con i commessi che sono intervenuti per evitare contatti ...

