Nubifragio a Reggio Calabria | strade come fiumi | allagamenti e disagi – Il video

Leggi su open.online

(Di giovedì 3 dicembre 2020), su cui la mattina di oggi, 3 dicembre, si è abbattuto un forte: due ore di piogge torrenziali che hanno causato enormiai cittadini,mostrano le impressionanti immagini arrivate dalla città. Le previsioni meteo per le prossime ore non sono incoraggianti, si attendono infatti ulteriori temporali e precipitazioni intense. Ma nessuna allerta meteo è stata diramata dalla Regioneper la provincia interessata. Leggi anche: Il maltempo non dà tregua alla, Crotone ancora sotto la pioggia: crolla un ponte.allagate anche a Palermo – IlCrotone travolta da un violento. ...