Natale e i congiunti fuori Comune, i paradossi del nuovo Decreto (Di giovedì 3 dicembre 2020) Torna e si fa sempre più ingombrante quel termine – tanto discusso e al centro di polemiche mesi fa – e che tutti noi pensavamo esserci lasciati alle spalle. Una volta per tutte. E invece no, anche ora si continua a parlare di congiunti. Ma non solo di congiunti fuori Regione, anche di affetti 'stabili' fuori Comune. Sì, perché nella notte è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il nuovo Dpcm e tra le tante misure ci sarebbe anche il divieto di spostamenti tra Comuni il 25-26 dicembre 2020 e il 1 gennaio 2021, se non per necessità. E il problema dei congiunti torna attuale come non mai: gli affetti stabili e i partner non conviventi rientrano nella voce 'comprovata esigenza/necessità'?. E' questo quello che in tanti si domandano e che da giorni cercano di darsi ...

