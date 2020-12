Natale e Capodanno | vietato uscire dal proprio comune

Leggi su quotidianpost

(Di giovedì 3 dicembre 2020)dovremo passarli “blindati” dentro i confini comunali e, dal 21 dicembre al 6 gennaio, ci sarà il blocco degli spostamenti tra le Regioni, insieme al divieto di raggiungere le seconde case. Sul fronte scuola, il Consiglio dei Ministri, dopo un’animata discussione, deciderà se confermare, con il prossimo Dpcm lo stop alle lezioni in presenza alle superiori fino al 7 gennaio, quando dovrebbero tornare in classe tutti gli studenti. La curva si abbassa e venerdì il ministro della Salute Roberto Speranza, sulla base del monitoraggio settimanale, firmerà le nuove ordinanze. In nottata, il governo invierà ai governatori il nuovo Dpcm che il premier Giuseppe Conte firmerà in serata e sarà in vigore dal 4 dicembre. È confermato il sistema in tre fasce. Il coprifuoco sarà fissato in tutta Italia alle 22, ed i ristoranti chiusi in ...