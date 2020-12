Mutui: mercato vivace, aumentano le richieste (Di giovedì 3 dicembre 2020) Osservatorio MutuiOnline.it: mercato Mutui vivace, salgono le richieste delle famiglie per l’acquisto della prima casa Le famiglie italiane continuano a puntare sul mattone: senza se e senza ma, probabilmente anche alla ricerca di punti fermi rispetto alle tante variabili che caratterizzano l’attuale contesto, dalla pandemia al futuro assetto politico degli Stati Uniti d’America. Di riflesso… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di giovedì 3 dicembre 2020) OsservatorioOnline.it:, salgono ledelle famiglie per l’acquisto della prima casa Le famiglie italiane continuano a puntare sul mattone: senza se e senza ma, probabilmente anche alla ricerca di punti fermi rispetto alle tante variabili che caratterizzano l’attuale contesto, dalla pandemia al futuro assetto politico degli Stati Uniti d’America. Di riflesso… L'articolo Corriere Nazionale.

