MeToo in Cina | la ventisettenne Zhou in tribunale contro un noto presentatore tv

Leggi su iodonna

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Vedere una folla, seppur piccola, protestare fuori daldi Haidian, a Nord di Pechino, per laè un fatto eccezionale: i manifestanti si trovavano lì per sostenere la 27enneXiaoxuan, la donna che ha intentato la causa per molestie sessualiilconduttore della TV di stato e in passato anche delegato del Parlamento nazionale Zhu Jun. Di fatto si tratta di uno dei primi casi di molestie sessuali a finire davanti a una corte cinese. Supporters ofXiaoxuan, a feminist figure who rose to prominence during Chinasmovement two years ago, display posters outside the Haidian District Peoples Court in Beijing (Photo by Noel Celis / AFP) (Photo by NOEL CELIS/AFP via Getty Images) Leggi anche ...