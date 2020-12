Mercati europei cauti (Di giovedì 3 dicembre 2020) (Teleborsa) – Seduta prudente per Piazza Affari, mentre si muovono in calo le principali Borse europee, con gli investitori in attesa di ulteriori sviluppi dalle trattative per l’introduzione di un piano di stimolo a sostegno dell’economia americana. Sul mercato valutario, stabile l’Euro / Dollaro USA, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,211. L’Oro prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,47%. Poco mosso il mercato petrolifero, con il greggio (Light Sweet Crude Oil) che si attesta sui valori della vigilia a 45,35 dollari per barile. Sui livelli della vigilia lo spread, che si mantiene a +112 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,58%. Tra i Mercati del Vecchio Continente si muove sotto la parità Francoforte, evidenziando un decremento dello 0,58%, piatta Londra, che tiene la parità. Contrazione ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 3 dicembre 2020) (Teleborsa) – Seduta prudente per Piazza Affari, mentre si muovono in calo le principali Borse europee, con gli investitori in attesa di ulteriori sviluppi dalle trattative per l’introduzione di un piano di stimolo a sostegno dell’economia americana. Sul mercato valutario, stabile l’Euro / Dollaro USA, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,211. L’Oro prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,47%. Poco mosso il mercato petrolifero, con il greggio (Light Sweet Crude Oil) che si attesta sui valori della vigilia a 45,35 dollari per barile. Sui livelli della vigilia lo spread, che si mantiene a +112 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,58%. Tra idel Vecchio Continente si muove sotto la parità Francoforte, evidenziando un decremento dello 0,58%, piatta Londra, che tiene la parità. Contrazione ...

ROMA (ITALPRESS) – IBM e il Gruppo Piaggio, leader europeo e tra i principali player mondiali nel mercato scooter e moto, attivo anche nel campo della robotica con la produzione di droni terrestri, ...

FRANKLIN TEMPLETON lancia il nuovo fondo Emerging Markets Sustainability Fund per investitori europei. Tutti i dettagli.

