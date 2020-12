Maradona, all’asta sul sito web di Bolaffi le maglie indossate negli anni del Napoli-scudetto (Di giovedì 3 dicembre 2020) Ci sono anche sei maglie storiche indossate dall’82 al ’93 da Diego Armando Maradona tra i cimeli della storia dello sport che collezionisti e appassionati potranno aggiudicarsi in occasione dell’asta di Sport memorabilia, in programma il 9 dicembre in modalita’ internet live sul sito di Aste Bolaffi. Fra le casacche conferite all’asta nei mesi precedenti alla scomparsa del campione albiceleste, la maglia del Barcellona della stagione ’82-’83, le maglie del Napoli degli anni ’85-’87 autografate e la casacca della nazionale argentina del 1993. all’asta anche la maglia di Pele’ della nazionale brasiliana della stagione ’70-’71 firmata anche da Carlos Alberto e Rivellino (stima 7.500-10 mila euro), la maglia del Cagliari ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 3 dicembre 2020) Ci sono anche seistorichedall’82 al ’93 da Diego Armandotra i cimeli della storia dello sport che collezionisti e appassionati potranno aggiudicarsi in occasione dell’asta di Sport memorabilia, in programma il 9 dicembre in modalita’ internet live suldi Aste. Fra le casacche conferitenei mesi precedenti alla scomparsa del campione albiceleste, la maglia del Barcellona della stagione ’82-’83, ledeldegli’85-’87 autografate e la casacca della nazionale argentina del 1993.anche la maglia di Pele’ della nazionale brasiliana della stagione ’70-’71 firmata anche da Carlos Alberto e Rivellino (stima 7.500-10 mila euro), la maglia del Cagliari ...

rep_bari : Maradona, ex compagno di squadra mette all'asta la mitica maglia numero 10 per 300mila euro: 'Andranno in beneficen… - StudioConti : Maradona: l'epopea del n.10 con le maglie all'asta Bolaffi - BlunoteWeb : Ex difensore Lecce vende all’asta su E-Bay la maglia di Maradona: 300mila euro per averla - CorriereTorino : Maradona, dal Boca Junior al Napoli: le maglie dell’epopea del numero 10 all’asta - PugliaStream : Ex difensore del Lecce vende all'asta su E-Bay la maglia di Maradona: 300mila euro per averla -

Ultime Notizie dalla rete : Maradona all’asta Ferrara ha messo all’asta una maglia di Maradona: “Chi la prende contribuisce ad un’opera meritoria” Forza Napoli