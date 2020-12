LIVE Biathlon, 7,5 km Kontiolahti in DIRETTA: Oeberg ipoteca la vittoria, distanti le azzurre (Di giovedì 3 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.05 Tandrevold si inserisce in sesta piazza provvisoria. 17.04 Attenzione, Hanna Oeberg appare visibilmente affaticata nel corso dell’ultimo giro. 17.03 Roeiseland, con un errore, chiude a 24?2 da Chevalier. Dunque, anche senza sbagliare, non è detto che avrebbe battuto la francese, anzi… 17.02 Pericolo in famiglia per Hanna Oeberg…La sorella minore Elvira non sbaglia a terra ed è seconda a soli 3?8… 17.01 5/5 a terra per Sanfilippo, è 29ma a 30? dopo un poligono. 17.00 Un errore in piedi per la bielorussa Alimbekava, che dà addio al podio. 17.00 All’arrivo Dorothea Wierer è decima a 1’28”, difficilmente finirà nelle 20. 16.59 10 su 10! Vince anche oggi Hanna Oeberg? Quasi sicuramente…La svedese è nettamente al comando dopo due poligoni con 12?7 su ... Leggi su oasport (Di giovedì 3 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.05 Tandrevold si inserisce in sesta piazza provvisoria. 17.04 Attenzione, Hannaappare visibilmente affaticata nel corso dell’ultimo giro. 17.03 Roeiseland, con un errore, chiude a 24?2 da Chevalier. Dunque, anche senza sbagliare, non è detto che avrebbe battuto la francese, anzi… 17.02 Pericolo in famiglia per Hanna…La sorella minore Elvira non sbaglia a terra ed è seconda a soli 3?8… 17.01 5/5 a terra per Sanfilippo, è 29ma a 30? dopo un poligono. 17.00 Un errore in piedi per la bielorussa Alimbekava, che dà addio al podio. 17.00 All’arrivo Dorothea Wierer è decima a 1’28”, difficilmente finirà nelle 20. 16.59 10 su 10! Vince anche oggi Hanna? Quasi sicuramente…La svedese è nettamente al comando dopo due poligoni con 12?7 su ...

