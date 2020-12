La Cucina Italiana, il corso in live streaming per preparare un perfetto menù di Natale (Di giovedì 3 dicembre 2020) Direttamente dalle cucine de La Scuola de La Cucina Italiana di Milano sta per arrivare un corso molto speciale in diretta streaming. Il 17 dicembre dalle ore 18:30 alle 20:00 potrai preparare il menu di Natale firmato La Cucina Italiana insieme agli chef, comodamente da casa tua, con la possibilità di interagire proprio come in un corso dal vivo. I tuoi interlocutori saranno uno chef, fisicamente presente nelle cucine, e un redattore, che modererà la lezione, rispondendo alle domande. Qualche giorno prima della diretta riceverai la lista degli ingredienti e dell’attrezzatura necessaria per preparare lo speciale menu di Natale, la dispensa digitale con tutte le ricette e il link alla pagina a cui ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 3 dicembre 2020) Direttamente dalle cucine de La Scuola de Ladi Milano sta per arrivare unmolto speciale in diretta. Il 17 dicembre dalle ore 18:30 alle 20:00 potraiil menu difirmato Lainsieme agli chef, comodamente da casa tua, con la possibilità di interagire proprio come in undal vivo. I tuoi interlocutori saranno uno chef, fisicamente presente nelle cucine, e un redattore, che modererà la lezione, rispondendo alle domande. Qualche giorno prima della diretta riceverai la lista degli ingredienti e dell’attrezzatura necessaria perlo speciale menu di, la dispensa digitale con tutte le ricette e il link alla pagina a cui ...

