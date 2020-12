Inquinamento del fiume Sarno, in sei mesi 36 aziende sequestrate e 144 denunciati (Di giovedì 3 dicembre 2020) Sono 144 le persone denunciate, 41 gli scarichi abusivi individuati e 36 le aziende (o parti di esse) sequestrate negli ultimi 6 mesi dai Carabinieri del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari impegnati in un’incessante attività di controlli, anche con l’ausilio di droni, contro l’abbandono di rifiuti e sversamenti illeciti nelle aree del bacino idrografico del fiume Sarno. Già la prima fase dei controlli aveva portato alla denuncia in stato di libertà di 48 persone e all’individuazione di 26 scarichi abusivi, con contestuali 15 sanzioni amministrative. Successivamente, i Carabinieri del Gruppo per la Tutela ambientale di Napoli con i dipendenti Nuclei operativi ecologici di Napoli e Salerno e dei Gruppi Carabinieri Forestali di Napoli, Avellino e Salerno, hanno proseguito nelle ulteriori ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 3 dicembre 2020) Sono 144 le persone denunciate, 41 gli scarichi abusivi individuati e 36 le(o parti di esse)negli ultimi 6dai Carabinieri del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari impegnati in un’incessante attività di controlli, anche con l’ausilio di droni, contro l’abbandono di rifiuti e sversamenti illeciti nelle aree del bacino idrografico del. Già la prima fase dei controlli aveva portato alla denuncia in stato di libertà di 48 persone e all’individuazione di 26 scarichi abusivi, con contestuali 15 sanzioni amministrative. Successivamente, i Carabinieri del Gruppo per la Tutela ambientale di Napoli con i dipendenti Nuclei operativi ecologici di Napoli e Salerno e dei Gruppi Carabinieri Forestali di Napoli, Avellino e Salerno, hanno proseguito nelle ulteriori ...

Si tratta dunque di uno sforzo coordinato e congiunto di tutte le Istituzioni, finalizzato ad accertare e porre un freno alle cause dell’inquinamento del fiume Sarno. Nel contesto delle stesse ...

Si tratta dunque di uno sforzo coordinato e congiunto di tutte le Istituzioni, finalizzato ad accertare e porre un freno alle cause dell'inquinamento del fiume Sarno. Nel contesto delle stesse ...