Il monolite misterioso riappare in California | la saga continua

Si infittisce il mistero dei monoliti con un nuovo avvistamento, questa volta sulle vette di Pine Mountain, in California, ma è diverso da quello apparso nello Utah. Un altro giorno, un altro monolite... Ormai il 2020 è anche questo, ovvero misteriose installazioni che compaiono e scompaiono all'improvviso in diversi luoghi del pianeta. L'ultima registrata? La California. "Breaking News: c'è attualmente un monolite sulla vetta di Pine Mountain ad Atascadero" scrive Connor Allen di Atascadero News su Twitter, precisando che "Come ci è arrivato? Da dove viene? Da quanto è lì? Non ho ancora le risposte a queste domande". Ma il sito ha poi dedicato un pezzo più dettagliato all'enigmatico oggetto, un obelisco che sembrerebbe essere realizzato in acciaio inossidabile, dell'altezza di 3 metri e 45 centimetri.

