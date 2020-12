Il messaggio dell’ex fidanzata cubana di Diego Maradona dopo la sua morte

Leggi su itasportpress

(Di giovedì 3 dicembre 2020) I giornali di gossip argentini hanno sempre scritto tanti articoli su Adonay Frutos, una giovane donnache avrebbe avuto una intensa relazione sentimentale con. Secondo alcune indiscrezioni, sarebbe la madre di uno dei bambini del Pibe de Oro come riporta Caras. "El Diez" ha incontrato Adonays nel 2001 durante una festa all'Avana e aveva 19 anni quando ha iniziato la relazione che includeva anche la convivenza. Ora,ladi, la donna è ricomparsa sui social dove ha dedicato un sentitoal suo presunto "ex". "Riposa in pace", ha scritto Frutos insieme a varie immagini. Secondo quanto riferito da Ángel de Brito a "Los Angeles a la Mañana", Adonays è stata ripresa da una telecamera nascosta da una tv peruviana in cui ...