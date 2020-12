Gattuso: «Il Napoli nella sua storia non ha mai vinto in Olanda» (Di venerdì 4 dicembre 2020) La conferenza stampa di Gattuso dopo Az Alkmaar-Napoli 1-1. «Nel secondo tempo abbiamo sofferto troppo. I cambi non ci hanno dato una grandissima mano». «L’Az è una squadra con caratteristiche ben precise, hanno giovani interessanti, grande velocità, grande tecnica. Il Napoli nella sua storia in Olanda non ha mai vinto. Alla fine l’Az è uscita fuori con le sue qualità. Nel secondo tempo ci hanno messo in grandissima difficoltà. È stata una partita vera, secondo tempo noi al di sotto nostre possibilità e merito anche dell’Az. Giocano da collettivo. Hanno perso lo scudetto solo per colpa del Covid, erano a pari punti con l’Ajax. È una squadra in cui ogni vanno via giocatori importanti. C’è dietro una storia e una cultura di lavoro. «Maradona perdita ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 4 dicembre 2020) La conferenza stampa didopo Az Alkmaar-1-1. «Nel secondo tempo abbiamo sofferto troppo. I cambi non ci hanno dato una grandissima mano». «L’Az è una squadra con caratteristiche ben precise, hanno giovani interessanti, grande velocità, grande tecnica. Ilsuainnon ha mai. Alla fine l’Az è uscita fuori con le sue qualità. Nel secondo tempo ci hanno messo in grandissima difficoltà. È stata una partita vera, secondo tempo noi al di sotto nostre possibilità e merito anche dell’Az. Giocano da collettivo. Hanno perso lo scudetto solo per colpa del Covid, erano a pari punti con l’Ajax. È una squadra in cui ogni vanno via giocatori importanti. C’è dietro unae una cultura di lavoro. «Maradona perdita ...

