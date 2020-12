Dopo La Casa di carta in coreano, 5 serie che sono state rifatte all’estero (Di giovedì 3 dicembre 2020) La notizia recente dell’intenzione di produrre un adattamento coreano de La Casa di carta ha fatto sorridere molti. In realtà quello di acquisire i diritti di serie popolari all’estero e di produrne nuove versioni per i vari mercati locali è una prassi assodata. Questo è molto comune nei paesi di lingua inglese ma non solo: House of Cards è il rifacimento di una serie inglese, Homeland e Euphoria di show israeliani e così via. Anche in Italia abbiamo avuto casi come Love Bugs e In Treatment, importati rispettivamente da Francia e ancora una volta Israele. Ma se spesso è il mercato occidentale per così dire a importare titoli succede a volte anche il contrario, con molte nazioni che adattano al loro pubblico i grandi successi americani. Vediamo qualche caso curioso. 1. Modern ... Leggi su wired (Di giovedì 3 dicembre 2020) La notizia recente dell’intenzione di produrre un adattamentode Ladiha fatto sorridere molti. In realtà quello di acquisire i diritti dipopolarie di produrne nuove versioni per i vari mercati locali è una prassi assodata. Questo è molto comune nei paesi di lingua inglese ma non solo: House of Cards è il rifacimento di unainglese, Homeland e Euphoria di show israeliani e così via. Anche in Italia abbiamo avuto casi come Love Bugs e In Treatment, importati rispettivamente da Francia e ancora una volta Israele. Ma se spesso è il mercato occidentale per così dire a importare titoli succede a volte anche il contrario, con molte nazioni che adattano al loro pubblico i grandi successi americani. Vediamo qualche caso curioso. 1. Modern ...

SkyTG24 : Un uomo di 48 anni, residente in provincia di #Como, si è allontanato da casa dopo l’ennesima lite con la moglie, s… - juventusfc : ?? @Pirlo_Official: «Dopo Benevento ho detto che ci vuole più concentrazione e voglia di portare a casa le partite,… - SkyTG24 : 'La scuola no ma lo shopping natalizio sì, è un po' vergognoso'. A Torino continua la protesta delle studentesse An… - Enrico55570937 : @Gabrigrifo1 Ma sei serio? In percentuale quante persone andranno a casa alle 22 e quante aspetteranno il giorno d… - nicoledegaani : RT @giuliacutrano_: Non c’è nulla da ridere su una ragazza violentata a morte.Capisco la battuta, il black humor e quello che volete ma sap… -

Ultime Notizie dalla rete : Dopo Casa Segregata in casa. Dopo 23 giorni niente tampone di controllo Il Tirreno Dopo La Casa di carta in coreano, 5 serie che sono state rifatte all'estero

Non c'è solo La Casa di carta in salsa coreana: molte serie, dal Law & Order francese al Breaking Bad colombiano, passando per la Modern Family greca, sono state oggetto di remake nei vari mercati int ...

Uccisa a 65 anni dal Covid: «Non aveva alcuna patologia»

Franca Balleri era stata ricoverata a inizio novembre. Il racconto della figlia: «È peggiorata gradualmente, da 15 giorni era in Rianimazione» ...

Non c'è solo La Casa di carta in salsa coreana: molte serie, dal Law & Order francese al Breaking Bad colombiano, passando per la Modern Family greca, sono state oggetto di remake nei vari mercati int ...Franca Balleri era stata ricoverata a inizio novembre. Il racconto della figlia: «È peggiorata gradualmente, da 15 giorni era in Rianimazione» ...