Centri commerciali e chiusure nel weekend, è caos (Di giovedì 3 dicembre 2020) (Teleborsa) – Federdistribuzione, CNCC e Confimprese chiedono con forza al Governo che nel prossimo DPCM si preveda la riapertura dei Centri commerciali nel fine settimana. "Si tratta innanzitutto di una questione di sicurezza – sottolinea il Presidente di Federdistribuzione, Claudio Gradara -. È infatti evidente che se non si consente ai consumatori di accedere ai negozi situati nelle periferie urbane, si rischia di favorire gli assembramenti nelle vie delle città e dei Centri storici, soprattutto in vista del prossimo fine settimana con ben quattro giorni festivi e prefestivi". Preoccupazione confermata dal Presidente del CNCC (Consiglio Nazionale dei Centri commerciali) Roberto Zoia, che registra anche la situazione di gravissima difficoltà in cui si trovano le imprese che operano all'interno di ...

