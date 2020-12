Caso Regeni: Trancassini, 'Conte in Aula o via da commissione inchiesta' (Di giovedì 3 dicembre 2020) Roma, 3 dic. (Adnkronos) - “Se la commissione d'inchiesta per la morte di Giulio Regeni fosse solo un parafulmine per silenziare le giuste pretese di verità della famiglia sarei pronto a dimettermi immediatamente dalla commissione stessa". Lo afferma Paolo Trancassini, deputato di Fratelli d'Italia e vicepresidente dell'organismo parlamentare. "È imbarazzante -aggiunge- il silenzio delle istituzioni italiane di fronte alla decisione de Il Cairo di processare unicamente i rapinatori che hanno sottratto gli effetti personali di Giulio e che risponderanno quindi semplicemente di furto, non riconoscendo fondate le accuse nei confronti dei cinque agenti dei Servizi segreti civili egiziani, indagati dalla Procura di Roma. L'Egitto sembra proseguire indisturbato la sua opera di depistaggio e di non ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 3 dicembre 2020) Roma, 3 dic. (Adnkronos) - “Se lad'per la morte di Giuliofosse solo un parafulmine per silenziare le giuste pretese di verità della famiglia sarei pronto a dimettermi immediatamente dallastessa". Lo afferma Paolo, deputato di Fratelli d'Italia e vicepresidente dell'organismo parlamentare. "È imbarazzante -aggiunge- il silenzio delle istituzioni italiane di fronte alla decisione de Il Cairo di processare unicamente i rapinatori che hanno sottratto gli effetti personali di Giulio e che risponderanno quindi semplicemente di furto, non riconoscendo fondate le accuse nei confronti dei cinque agenti dei Servizi segreti civili egiziani, indagati dalla Procura di Roma. L'Egitto sembra proseguire indisturbato la sua opera di depistaggio e di non ...

