Caso Genovese: prima dell'arresto per stupro, 13 denunce dai condomini (Di giovedì 3 dicembre 2020) prima dell'arresto con l'accusa di stupro ai danni di una modella 18enne, i condomini del palazzo della "Terrazza sentimento" avevano già denunciato per ben 13 volte Alberto Genovese per disturbo della quiete pubblica. 13 denunce a carico di Genovese per disturbo della quiete pubblica Alberto Genovese è l'imprenditore che è stato arrestato con l'accusa di aver aggredito sessualmente una modella di 18 anni. Lo stupro sarebbe avvenuto il 18 ottobre scorso, in occasione di una delle innumerevoli feste organizzate dall'uomo sulla "Terrazza sentimento". Stando a quanto emerso in queste ore, già 13 volte i condomini del palazzo signorile – nei pressi del Duomo di Milano – avevano avvisato la polizia, stanchi di grida e ...

