Berisha | “La visita è andata bene | ci vediamo presto”

Con un messaggio su Instagram il portiere Etrit Berisha ha voluto rassicurare i tifosi della Spal in merito al ricovero in ospedale a causa della positività al Covid-19."Ciao a tutti. Voglio informarvi che la visita in ospedale è andata bene. Ringrazio tutti voi per i vostri messaggi. Ci vediamo presto". Foto: sito ufficiale Spal

