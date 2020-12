Basket, NBA 2020-2021: clamoroso scambio tra Wizards e Rockets, coinvolti Westbrook e Wall (Di giovedì 3 dicembre 2020) clamoroso scambio per l’NBA, alla vigilia della nuova stagione, tra i Houston Rockets e Washington Wizards. Una trade che va a coinvolgere due All Stars: Russell Westbrook vola nella Capitale degli Stati Uniti, John Wall invece si trasferisce in Texas. Le due franchigie hanno deciso di rinunciare alle proprie point guard, che al momento sembravano infelici e vogliosi di cambiare aria. I due sono tra i primi cinque giocatori più pagati della lega con i loro contratti. Difficile giudicare sulla carta quale delle due squadre potrebbe guadagnare da questo investimento: Westbrook è sempre stato una certezza a livello NBA, al momento invece Wall è fermo per infortunio e deve ancora dimostrare di essere colui che riuscì ad impressionare il pubblico tra 2014 e ... Leggi su oasport (Di giovedì 3 dicembre 2020)per l’NBA, alla vigilia della nuova stagione, tra i Houstone Washington. Una trade che va a coinvolgere due All Stars: Russellvola nella Capitale degli Stati Uniti, Johninvece si trasferisce in Texas. Le due franchigie hanno deciso di rinunciare alle proprie point guard, che al momento sembravano infelici e vogliosi di cambiare aria. I due sono tra i primi cinque giocatori più pagati della lega con i loro contratti. Difficile giudicare sulla carta quale delle due squadre potrebbe guadagnare da questo investimento:è sempre stato una certezza a livello NBA, al momento inveceè fermo per infortunio e deve ancora dimostrare di essere colui che riuscì ad impressionare il pubblico tra 2014 e ...

