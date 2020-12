Apple Music, ecco le canzoni più ascoltate in Italia e nel mondo (Di giovedì 3 dicembre 2020) L’azienda di Cupertino ha rivelato le classifiche di fine anno del suo servizio di streaming Musicale. E ci sono anche la lista delle canzoni più cercate su Shazam e dei testi più letti nel corso del 2020 Leggi su lastampa (Di giovedì 3 dicembre 2020) L’azienda di Cupertino ha rivelato le classifiche di fine anno del suo servizio di streamingale. E ci sono anche la lista dellepiù cercate su Shazam e dei testi più letti nel corso del 2020

1RealJoeyB : ???? MO STREAMI??! - Raicomspa : Basta premere play per accendere il buonumore con 'Giocattoli rap', una delle canzoni di #Bumbi di Paolo Serazzi,… - alekoro74 : “Returning home” 3500 ascolti mondiali su Spotify in 20 gg! Avanti così! Di seguito il link del brano su Spotify:… - Gajaanma : RT @ChartsAnaGuerra: ?? | @anaguerra's Apple Music Update CATAR ???? 'Ni La Hora' #36 'Tarde O Temprano' #85 - EALlR10 : Non lo so, io, che destino è il tuo ma se vuoi se mi vuoi sono qui. Nessuno ti vede ma io sì. ?????? -