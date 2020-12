Alessia Marcuzzi: “Sono fragile e faccio psicoterapia da un anno” (Di giovedì 3 dicembre 2020) Un’intervista a cuore aperto quella di Alessia Marcuzzi è , che al settimanale Grazia, con una splendida copertina intrigante e sexy, ha voluto anche ammettere di essere zeppa di fragilità. Come ogni donna forte e caparbia, dopo 30 anni di carriera e 48 candeline spente soltanto pochi giorni fa, ha deciso di raccontarsi senza esitazione a Grazia e a tutti i suoi lettori. E tra le cose che forse non ti aspetti, anche la sua fortuna. Sì, perché Alessia Marcuzzi ammette di essere davvero fortunata grazie alla sua famiglia meravigliosa, alla sua carriera che sempre l’ha portata all’apice del successo e anche grazie al suo progetto personale, le Marks and Angels bags delle quali va tanto fiera. Ma non è tutto. Mamma di due figli, Tommaso avuto dalla relazione con Simone Inzaghi e Mia, nata dall’amore tra lei e Francesco ... Leggi su gossipblog (Di giovedì 3 dicembre 2020) Un’intervista a cuore aperto quella diè , che al settimanale Grazia, con una splendida copertina intrigante e sexy, ha voluto anche ammettere di essere zeppa di fragilità. Come ogni donna forte e caparbia, dopo 30 anni di carriera e 48 candeline spente soltanto pochi giorni fa, ha deciso di raccontarsi senza esitazione a Grazia e a tutti i suoi lettori. E tra le cose che forse non ti aspetti, anche la sua fortuna. Sì, perchéammette di essere davvero fortunata grazie alla sua famiglia meravigliosa, alla sua carriera che sempre l’ha portata all’apice del successo e anche grazie al suo progetto personale, le Marks and Angels bags delle quali va tanto fiera. Ma non è tutto. Mamma di due figli, Tommaso avuto dalla relazione con Simone Inzaghi e Mia, nata dall’amore tra lei e Francesco ...

