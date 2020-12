Vaccino anti Covid 19, Speranza: “Gratis da gennaio. Per ora non obbligatorio” (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Vaccino anti Covid 19: il ministro della Salute, Roberto Speranza, sottolinea che il piano sarà centralizzato. Opzionate 202 milioni di dosi (le prime da gennaio 2021). Il ministro della Salute, Roberto Speranza, è intervenuto al Senato illustrando nel dettaglio il piano per il Vaccino anti Covid 19, sottolineando che “la corsa contro il tempo va Leggi su 2anews (Di mercoledì 2 dicembre 2020)19: il ministro della Salute, Roberto, sottolinea che il piano sarà centralizzato. Opzionate 202 milioni di dosi (le prime da2021). Il ministro della Salute, Roberto, è intervenuto al Senato illustrando nel dettaglio il piano per il19, sottolineando che “la corsa contro il tempo va

