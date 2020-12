«Patrimoniale inammissibile». Destra e renziani festeggiano (Di giovedì 3 dicembre 2020) La notizia arriva all’ora di pranzo. L’emendamento alla manovra che prevedeva una Patrimoniale è stato giudicato inammissibile dalla commissione Bilancio della camera per «carenza o inidoneità della compensazione». Incredibilmente la tassa che la Destra tacciava di «mettere le mani nelle tasche degli italiani» avrebbe mancanza di copertura, costerebbe troppo allo stato. «Ci sembra incredibile che un’imposta che garantisce maggior gettito venga respinta con questa motivazione. Per questo faremo ricorso contro questa decisione e ci aspettiamo una spiegazione, numeri alla mano, … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 3 dicembre 2020) La notizia arriva all’ora di pranzo. L’emendamento alla manovra che prevedeva unaè stato giudicatodalla commissione Bilancio della camera per «carenza o inidoneità della compensazione». Incredibilmente la tassa che latacciava di «mettere le mani nelle tasche degli italiani» avrebbe mancanza di copertura, costerebbe troppo allo stato. «Ci sembra incredibile che un’imposta che garantisce maggior gettito venga respinta con questa motivazione. Per questo faremo ricorso contro questa decisione e ci aspettiamo una spiegazione, numeri alla mano, … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

