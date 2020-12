Non è un attentato | e i fatti di Treviri spariscono dalle prime pagine dei giornali

Leggi su giornalettismo

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) Quel che è accaduto aha riempito i siti di informazione nella giornata di ieri. Poi, quando è stata confermata la matrice non terroristica di quanto accaduto, la notizia si è sgonfiata e dal clamore del momento si è passati all’indifferenza generale. Non era coinvolto uno straniero, il movente non era religioso. E così lesusono quasi completamente vuote. I principali quotidiani (pur affrontando questo fatto di cronaca all’interno dei) hanno deciso di non dedicare alcun richiamo nella copertina a quanto successo in Germania. Solo alcune eccezioni, con mini-box. LEGGI ANCHE > La figura di melma di chi aveva già dato colpa agli stranieri per quanto accaduto aUna rapida rassegna sui principali quotidiani di informazione italiana, ...