George Clooney: "Ho atteso 20 minuti in ginocchio prima che Amal dicesse sì. Mi stavo spezzando i fianchi"

Prima di accettare la proposta di nozze, Amal ha lasciato il suo George Clooney in attesa. Lo racconta l'attore in un'intervista rilasciata a CBS Sunday Morning, in cui ha ripercorso il momento della dichiarazione alla sua attuale moglie. "Ho aspettato venti minuti in ginocchio prima che Amal mi dicesse 'sì'" ha ricordato Clooney, "Le ho fatto la proposta di nozze all'improvviso". La titubanza della compagna era lecita, ma dopo quella lunga attesa lui ha cercato di sollecitarla: "Le ho detto: 'Guarda che mi si spezzano i fianchi!'". Solo allora Amal ha deciso di accettare. I due sono sposati dal 2014 e sono genitori di due gemellini, Ella e Alexander.

