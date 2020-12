Forte terremoto a Dinami: trema tutta la Calabria centrale (Di mercoledì 2 dicembre 2020) La terra ha tremato a Dinami tra la provincia di Vibo Valentia e la piana di Gioia Tauro. La scossa di terremoto è stata avvertita alle 19.20. In base ai dati forniti dall’INGV, la scossa è stata di magnitudo 3.6 e si è verificata con epicentro sulle Serre, nei pressi di Monsoreto, frazione di Dinami. Alle 19:36 c’è stata una seconda scossa di magnitudo 2.5. La scossa si è prodotta a 11.8 km di profondità ed è stata distintamente avvertita dalla popolazione fino a Vibo Valentia, ma anche della piana di Gioia Tauro, della Locride, del Lametino, del Catanzarese e fino a Cosenza. Al momento non sono segnalati danni. Leggi su laprimapagina (Di mercoledì 2 dicembre 2020) La terra hato atra la provincia di Vibo Valentia e la piana di Gioia Tauro. La scossa diè stata avvertita alle 19.20. In base ai dati forniti dall’INGV, la scossa è stata di magnitudo 3.6 e si è verificata con epicentro sulle Serre, nei pressi di Monsoreto, frazione di. Alle 19:36 c’è stata una seconda scossa di magnitudo 2.5. La scossa si è prodotta a 11.8 km di profondità ed è stata distintamente avvertita dalla popolazione fino a Vibo Valentia, ma anche della piana di Gioia Tauro, della Locride, del Lametino, del Catanzarese e fino a Cosenza. Al momento non sono segnalati danni.

mondoterremoti : La PGA (la misura della massima accelerazione del suolo registrata dagli accelerometri) è stata 73.41 cm/s² nel com… - cagnuol : RT @MeteoWeb_eu: #Terremoto in #Calabria: magnitudo 3.6, grande paura a Dinami e Monsoreto - - Magamag76377872 : RT @LaCnews24: Terremoto in Calabria, forte scossa in provincia di Vibo Valentia #calabrianotizie #newscalabria - SoniaLaVera : RT @LaCnews24: Terremoto in Calabria, forte scossa in provincia di Vibo Valentia #calabrianotizie #newscalabria - Strill_it : Forte scossa di terremoto in provincia di Vibo Valentia -