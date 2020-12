Covid, il rapporto tra positivi e tamponi fatti torna sotto il 10%. I DATI (Di giovedì 3 dicembre 2020) Il bollettino del ministero della Salute del 2 dicembre segnala 20.709 nuovi casi di coronavirus registrati in Italia su 207.143 test effettuati: la percentuale di positivi scende quindi al 9,99%. In calo anche i ricoverati con sintomi (-357) e i pazienti in terapia intensiva (-47). Dall’inizio della pandemia, i contagiati - compresi guariti e vittime - sono stati 1.641.610. I morti, in totale, sono 57.045 (con 684 decessi nelle ultime 24 ore) Leggi su tg24.sky (Di giovedì 3 dicembre 2020) Il bollettino del ministero della Salute del 2 dicembre segnala 20.709 nuovi casi di coronavirus registrati in Italia su 207.143 test effettuati: la percentuale discende quindi al 9,99%. In calo anche i ricoverati con sintomi (-357) e i pazienti in terapia intensiva (-47). Dall’inizio della pandemia, i contagiati - compresi guariti e vittime - sono stati 1.641.610. I morti, in totale, sono 57.045 (con 684 decessi nelle ultime 24 ore)

