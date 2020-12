Coronavirus, le news. Dpcm: 25 e 26/12 e 1/1 blocco spostamenti anche tra comuni. LIVE (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Divieto di uscire dal proprio Comune a Natale e Capodanno, ma con la possibilità di andare a pranzo al ristorante. No ai ricongiungimenti con i parenti o ai viaggi verso le seconde case fuori Regione. Niente sci, niente crociere. Sono le misure che il governo dovrebbe proporre tra poche ore al Parlamento, in vista del varo del nuovo Dpcm anti-Covid, che sarà in vigore dal 4 dicembre Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Divieto di uscire dal proprio Comune a Natale e Capodanno, ma con la possibilità di andare a pranzo al ristorante. No ai ricongiungimenti con i parenti o ai viaggi verso le seconde case fuori Regione. Niente sci, niente crociere. Sono le misure che il governo dovrebbe proporre tra poche ore al Parlamento, in vista del varo del nuovoanti-Covid, che sarà in vigore dal 4 dicembre

