Compagna di Conte inseguita da Le Iene, Lamorgese: “Appariva turbata, la scorta l’ha accompagnata a casa dove c’era il premier” (Di mercoledì 2 dicembre 2020) “La signora Olivia Paladino, inseguita dalla troupe televisiva, si è rifugiata all’interno del supermercato per sottrarsi alle insistenti domande dell’inviato de Le Iene“. Sono le parole della ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese, che durante il Quetion Time ha risposto a un’interrogazione di Alessandro Morelli, della Lega, sulla vicenda che ha portato la Procura di Roma ad aprire un fascicolo sull’uso della scorta di Giuseppe Conte. “Appariva chiaramente turbata – ha spiegato Lamorgese – così uno degli operatori addetti alla tutela, coadiuvato da due colleghi, ha provveduto esclusivamente ad acCompagnarla verso l’abitazione, distante poche decine di metri, dove peraltro in quel momento si trovava il presidente del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 2 dicembre 2020) “La signora Olivia Paladino,dalla troupe televisiva, si è rifugiata all’interno del supermercato per sottrarsi alle insistenti domande dell’inviato de Le“. Sono le parole della ministra dell’Interno, Luciana, che durante il Quetion Time ha risposto a un’interrogazione di Alessandro Morelli, della Lega, sulla vicenda che ha portato la Procura di Roma ad aprire un fascicolo sull’uso delladi Giuseppechiaramente– ha spiegato– così uno degli operatori addetti alla tutela, coadiuvato da due colleghi, ha provveduto esclusivamente ad acrla verso l’abitazione, distante poche decine di metri,peraltro in quel momento si trovava il presidente del ...

Corriere : La scorta intervenuta per la compagna di Conte: il premier indagato per peculato - LegaSalvini : ++ CONTE E LA SCORTA PER LA FIDANZATA: INDAGA LA PROCURA DI ROMA ++ L’episodio del 26 ottobre scorso: i poliziotti… - fattoquotidiano : La Procura di Roma apre un fascicolo sull’uso della scorta di Conte da parte della compagna inseguita da un inviato… - mpiacenonaver1 : Cmnq io ci avevo scritto un tweet per far notare la morale ondivaga dei sinistri... ma sta cosa della scorta di Con… - a70199617 : RT @LaNotiziaTweet: La #Lamorgese smonta il caso della scorta alla compagna di #Conte. Gli agenti erano sotto la sua abitazione perché atte… -