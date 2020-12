Cacciari si scaglia contro il governo: «Ha fatto una sequela di errori, in Italia è meglio non nascere» (Di mercoledì 2 dicembre 2020) «Il modo in cui è stata affrontata la fine della prima ondata e la seconda è una sequela di clamorosi errori». Ancora una volta Massimo Cacciari va giù duro sul governo e sulla crisi economica legata al coronavirus. «Perché il liberi tutti così sconclusionato? Certo, bisognava riprendere, anche rischiando qualcosa. Ma perché le discoteche aperte? Non si poteva dire agli Italiani di spendere i soldini per le vacanze all’interno dei confini? Ci voleva tanta fantasia». Cacciari: seconda ondata largamente prevista «Molti avevano largamente previsto la seconda ondata», continua il filosofo. «E ci siamo trovati esattamente nella stessa condizione in cui eravamo a marzo, con gli stessi casini tra governo e regioni. Se non si mette mano alla riforma delle regioni e di questo ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 2 dicembre 2020) «Il modo in cui è stata affrontata la fine della prima ondata e la seconda è unadi clamorosi». Ancora una volta Massimova giù duro sule sulla crisi economica legata al coronavirus. «Perché il liberi tutti così sconclusionato? Certo, bisognava riprendere, anche rischiando qualcosa. Ma perché le discoteche aperte? Non si poteva dire aglini di spendere i soldini per le vacanze all’interno dei confini? Ci voleva tanta fantasia».: seconda ondata largamente prevista «Molti avevano largamente previsto la seconda ondata», continua il filosofo. «E ci siamo trovati esattamente nella stessa condizione in cui eravamo a marzo, con gli stessi casini trae regioni. Se non si mette mano alla riforma delle regioni e di questo ...

