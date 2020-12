Borussia Dortmund-Lazio in tv e streaming | dove vederla

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) I gialloneri di Lucien Favre sfidano in casa i biancocelesti di Simone Inzaghi nella 5ª giornata del Gruppo F di Champions League:vedereLa 5ª giornata del Gruppo F di Champions League propone il big match fra ilcapolista di Lucien Favre e ladi Simone Inzaghi. I tedeschi guidano il girone con 9 punti, i biancocelesti si trovano in 2ª posizione con 8. Il confronto potrebbe risultare decisivo per le sorti della squadra italiana nel torneo.: la partita si giocherà mercoledì 2 dicembre 2020 nello scenario del Signal Iduna Park-Westfalenstadion di. Il fischio d’inizio è previsto per le ore 21.00 e la gara sarà diretta ...