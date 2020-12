Berlusconi cede a Salvini sul Mes e in Forza Italia scoppia la rivolta

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) Questa volta è Silvioa seguire la linea di Matteo. Il leader leghista minaccia di rompere l’alleanza di centrodestra nel caso in cuidovesse votare sì alla riforma del Meccanismo europeo di stabilità esi adegua. Facendo sapere che il 9 dicembre voterà no, proprio come chiedono gli alleati della Lega e di Fratelli d’. Il Cavaliere tenta così di ricomporre l’alleanza, dopo lo strappo sullo scostamento di bilancio, sull’emendamento salva Mediaset e dopo il trasloco dei deputati forzisti verso il Carroccio. Ma il prezzo è salatissimo, scrive Repubblica. E in poche ore inla. «Se lo vota la maggioranza non mi stupisce, se lo fa qualche membro ...