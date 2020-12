Beni confiscati, lo “strappo” di Santa Maria la Fossa: è scontro con Agrorinasce su “La Balzana” (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiSanta Maria la Fossa (Ce) – Uno strappo “pretestuoso”, o al contrario “dettato dall’esigenza di ristabilire la legalità”, ma che comunque sta facendo molto rumore nell’universo del riutilizzo Beni confiscati: è quello del Comune di Santa Maria la Fossa (Caserta), piccolo centro del Casertano con 2700 residenti che qualche giorno fa ha deciso di uscire dal Consorzio pubblico Agrorinasce – le cui quote sono dei Comuni – che in provincia di Caserta assolve amministra decine di Beni confiscati alla camorra, in particolare a quella Casalese. Un comune “strategico” Santa Maria la Fossa, perché qui è ubicata la tenuta de ”La ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutila(Ce) – Uno strappo “pretestuoso”, o al contrario “dettato dall’esigenza di ristabilire la legalità”, ma che comunque sta facendo molto rumore nell’universo del riutilizzo: è quello del Comune dila(Caserta), piccolo centro del Casertano con 2700 residenti che qualche giorno fa ha deciso di uscire dal Consorzio pubblico– le cui quote sono dei Comuni – che in provincia di Caserta assolve amministra decine dialla camorra, in particolare a quella Casalese. Un comune “strategico”la, perché qui è ubicata la tenuta de ”La ...

L’amministrazione di Santa Maria la Fossa contro Agrorinasce, che replica: «Falso». Al centro il recupero dell’azienda agricola La Balzana appartenuta al clan Schiavone ...

