Valdano | “Dopo il gol di Maradona all’Inghilterra volevo smettere | il calcio aveva già detto tutto”

(Di martedì 1 dicembre 2020) “C’è stato un giorno, in Messico, in cui un uomo è diventato un dio di proporzioni umane, e io ero lì. Come un apostolo. Giorni dopo, i giocatori dell’Argentina tornarono a Buenos Aires, da campioni del mondo, ma come cittadini. Diego lo fece su un cavallo bianco, come il generale San Martín, il nostro liberatore”. A Giugno su El Pais Jorgeha scritto una delle pagine più belle del racconto dello sport, in ricordo di Argentina-Inghilterra, di quei due gol di, di quelche non c’è più. Lui era in campo, era in mezzo all’area quando Diego saltò mezza Inghilterra, sperando che non glielo desse, quel pallone, “per non rovinarlo”. Il racconto diè un reportage emozionale, soprattutto riletto oggi. “Posso assicurare che Diego era in uno stato di grazia, quel giorno. Le sue gambe brillavano ...