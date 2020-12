Un posto al sole, ricordate l’attore Alberto Rossi ne “I ragazzi del muretto?” (Di martedì 1 dicembre 2020) Alberto Rossi è uno degli attori della soap opera Un posto al sole, ambientata nel capoluogo campano. Indossa i panni del giornalista Michele Saviani da anni, ma molti non sanno i suoi primi esordi in televisione. Ha fatto parte del cast de I ragazzi del muretto, la versione italiana di Beverly Hills 90210. ricordate l’attore L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 1 dicembre 2020)è uno degli attori della soap opera Unal, ambientata nel capoluogo campano. Indossa i panni del giornalista Michele Saviani da anni, ma molti non sanno i suoi primi esordi in televisione. Ha fatto parte del cast de Idel muretto, la versione italiana di Beverly Hills 90210.L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

