Un fiume di parole | giravolte e polemiche Così i virologi hanno confuso gli italiani

Reputation Science valuta gli esperti Covid con tre parametri: presenza sui media, coerenza delle dichiarazioni, allerta provocata. Crisanti è il più visibile, Bassetti il meno allarmista.

C’è chi (Crisanti) prima ha invocato un lockdown nazionale per Natale e poi, urbi et orbi, ha detto candidamente che lui di vaccinarsi a gennaio non ci pensava proprio. E chi (Zangrillo) a maggio ha ...

